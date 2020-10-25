Дощі на заході та до +22 тепла: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні у неділю, 25 жовтня, буде дощовою лише на заході країни, а на решті території очікується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть до +22 тепла на півдні країни.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, на заході країни температура повітря складе +12 + 15 тепла. Вночі буде від +6 до +9 градусів. Дощі очікуються у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

У центральних і північних областях вдень очікується від +13 до +16 градусів, а вночі буде від +6 до + 11 градусів.

На південному сході України буде тепліше, ніж в інших регіонах. Температура повітря вдень становитиме від + 14 до + 22 тепла. Вночі буде від +8 до +13 градусів.

Фото: погода в Україні на 25 жовтня (meteo.gov.ua)

У Києві вдень очікується від +12 до +14 тепла, а вночі від +9 до +11 градусів. В області схожа температурна ситуація, але вдень буде тепліше.

Фото: погода в Києві та області на 25 жовтня meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.

Також РБК-Україна писало, що синоптики змінили прогноз погоди на жовтень. Найближчим часом можливі заморозки на частині України, в горах випаде сніг.