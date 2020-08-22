Дожди на юго-востоке и жара до +30: прогноз погоды на завтра

Сегодня, 22 августа, на юго-востоке Украины будут идти дожди, на всей остальной территории страны ожидается умеренная облачность. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +24 до +30 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, дожди сегодня будут идти в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму. Во всех остальных регионах будет сухо и без осадков.

В западных областях температура воздуха днем составит от +26 до +30, а ночью от +13 до +17.

В центральных и северных областях температура днем будет в пределах +24 +28, а ночью столбики термометров опустятся до +13 +18.

В южных и восточных областях температура воздуха днем ожидается от +25 до +30, а ночью она опустится до +14 +21.

Фото: погода в Украине на 22 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области будет жарко и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +27, а ночью от +13 до +18.

Фото: погода в Киеве и области на 22 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, вчера синоптики объявили об ухудшении погодных условий в северных, некоторых центральных и восточных областях.

Также РБК-Украина писало, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.