Дощі на південному сході та спека до +30: прогноз погоди на завтра

Сьогодні, 22 серпня, на південному сході України будуть йти дощі, на всій іншій території країни очікується помірна хмарність. Температура повітря у регіонах коливатиметься від +24 до +30 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптики, дощі сьогодні йтимуть у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях та в Криму. У всіх інших регіонах буде сухо та без опадів.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +26 до +30, а вночі від +13 до +17.

У центральних та північних областях температура вдень буде в межах +24 +28, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +13 +18.

У південних та східних областях температура повітря вдень очікується від +25 до +30, а вночі вона опуститься до +14 +21.

Фото: погода в Україні на 22 серпня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві та області буде спекотно та без опадів. Температура повітря коливатиметься від +24 до +27, а вночі від +13 до +18.

Фото: погода в Києві та області на 22 серпня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, вчора синоптики оголосили про погіршення погодних умов у північних, деяких центральних та східних областях.

Також РБК-Україна писало, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.