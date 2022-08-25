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Дожди на юге, жара и штормовой ветер: прогноз погоды на завтра

Фото: в Украине 26 августа прогнозируется жара и штормовой ветер, на юге дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 26 августа, в Украине прогнозируется небольшая облачность и без осадков. Однако днем в Приазовье местами ожидается кратковременный дождь и гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

Ветер преимущественно восточный, скорость которого будет достигать 5-10 м/с.

При этом синоптики объявили штормовое предупреждение для Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Там ожидается сильный ветер, скорость которого будет достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13 +18 градусов. На побережье морей температура прогреется до +22. Днем в Украине температура воздуха будет колебаться от +28 до +33 градусов.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре рассказали, как война повлияла на погоду и точность прогнозов.

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