Дощі на півдні, спека та штормовий вітер: прогноз погоди на завтра

Вітер переважно Східний, швидкість якого сягатиме 5-10 м / с.

При цьому синоптики оголосили штормове попередження для Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Там очікується сильний вітер, швидкість якого сягатиме 15-20 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +13 +18 градусів. На узбережжі морів температура прогріється до +22. Вдень в Україні температура повітря коливатиметься від +28 до +33 градусів.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі розповіли, як війна вплинула на погоду і точність прогнозів.

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