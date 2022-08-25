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Дощі на півдні, спека та штормовий вітер: прогноз погоди на завтра

Фото: в Україні 26 серпня прогнозується спека і штормовий вітер, на півдні дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 26 серпня, в Україні прогнозується невелика хмарність і без опадів. Проте вдень у приазов'ї місцями очікується короткочасний дощ та гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

Вітер переважно Східний, швидкість якого сягатиме 5-10 м / с.

При цьому синоптики оголосили штормове попередження для Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Там очікується сильний вітер, швидкість якого сягатиме 15-20 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +13 +18 градусів. На узбережжі морів температура прогріється до +22. Вдень в Україні температура повітря коливатиметься від +28 до +33 градусів.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі розповіли, як війна вплинула на погоду і точність прогнозів.

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