ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дощі на півдні, сніг на сході: прогноз погоди на 15 грудня

Новость на русском →
Вівторок 14 грудня 2021 20:00
Дощі на півдні, сніг на сході: прогноз погоди на 15 грудня Фото: на півдні країни 15 грудня очікуються дощі, а на сході сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 15 грудня, в південних регіонах України прогнозуються дощі, а на сході - сніг і мокрий сніг. При цьому температура повітря буде перебувати в межах 0 + 2 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра вночі та вдень у західних, центральних та північних областях буде без істотних опадів. Однак на сході країни прогнозується сніг і мокрий сніг, а на півдні - дощі.

Також по всій території країни прогнозують сильний вітер до 5-10 м / с.

У західних областях температура повітря вночі коливатиметься від -7 до -2 градусів, а вдень від 0 до +3. У північних регіонах прогнозують вночі від -1 до +1, а вдень -1 + 1. При цьому в східних областях температура вночі складе від 0 до + 2, а вдень від 0 до +4 градусів.

На півдні України температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +5, а вдень від +2 до + 7. У центральних областях прогнозують вночі від -1 до +2, а вдень -1 + 2.

Дощі на півдні, сніг на сході: прогноз погоди на 15 грудня

Погода в Києві

У середу вночі та вдень у столиці буде без істотних опадів. Також очікується сильний вітер від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вночі становитиме від 0 до + 2, а вдень 0 +2.

Дощі на півдні, сніг на сході: прогноз погоди на 15 грудня

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Данілов: загроза вторгнення Росії є постійно, але ситуація під контролем
Данілов: загроза вторгнення Росії є постійно, але ситуація під контролем
DAILY
Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках