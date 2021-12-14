Дощі на півдні, сніг на сході: прогноз погоди на 15 грудня

У середу, 15 грудня, в південних регіонах України прогнозуються дощі, а на сході - сніг і мокрий сніг. При цьому температура повітря буде перебувати в межах 0 + 2 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Завтра вночі та вдень у західних, центральних та північних областях буде без істотних опадів. Однак на сході країни прогнозується сніг і мокрий сніг, а на півдні - дощі.

Також по всій території країни прогнозують сильний вітер до 5-10 м / с.

У західних областях температура повітря вночі коливатиметься від -7 до -2 градусів, а вдень від 0 до +3. У північних регіонах прогнозують вночі від -1 до +1, а вдень -1 + 1. При цьому в східних областях температура вночі складе від 0 до + 2, а вдень від 0 до +4 градусів.

На півдні України температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +5, а вдень від +2 до + 7. У центральних областях прогнозують вночі від -1 до +2, а вдень -1 + 2.

Погода в Києві

У середу вночі та вдень у столиці буде без істотних опадів. Також очікується сильний вітер від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вночі становитиме від 0 до + 2, а вдень 0 +2.