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Дожди почти по всей Украине и ветер: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Четверг 17 февраля 2022 06:00
Дожди почти по всей Украине и ветер: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине сегодня будет со шквалами и дождями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 февраля погода в Украине ухудшится. Днем по всей стране ожидается сильный ветер и дожди, осадки обойдут лишь южные и восточные регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране будет облачно. Ночью без существенных осадков, местами туман, а утром и днем в западных, северных и центральных областях дождь, на остальных территориях - без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западной части, днем в Украине порывы до 15-20 м/сек. В Карпатах значительные дожди с мокрым снегом и порывы ветра 25-30 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в западных областях днем +6 +8, ночью +2 +5 градусов;
  • на севере страны +5 +8 градусов днем, ночью +1 +4;
  • в восточных областях днем +5 +8, а ночью от -1 до +3 градусов;
  • на юге страны +10 +14 градусов днем, ночью +1 +4;
  • в центральных областях +5 +8 днем, а ночью от +2 +4 градуса.

Дожди почти по всей Украине и ветер: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно, ночью без существенных осадков, а днем будет идти дождь. Столбики термометра днем покажут +6 +8, а ночью +1 +3 градуса. Ожидаются шквалы до 15-20 м/с.

Дожди почти по всей Украине и ветер: прогноз погоды на сегодня

Ранее РБК-Украина писало, какой будет погода на всей территории Украины до конца рабочей недели.

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