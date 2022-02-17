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Дощі майже по всій Україні та вітер: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Четвер 17 лютого 2022 06:00
Дощі майже по всій Україні та вітер: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні сьогодні буде зі шквалами та дощами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 17 лютого погода в Україні погіршиться. Вдень по всій країні очікується сильний вітер та дощі, опади оминуть лиш південні та східні регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в країні буде хмарно. Вночі без істотних опадів, місцями туман, а вранці та вдень у західних, північних та центральних областях дощ, на решті територій - без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі у західній частині, вдень в Україні пориви до 15-20 м/с. В Карпатах значні дощі з мокрим снігом та пориви вітру 25-30 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • у західних областях вдень +6 +8, вночі +2 +5 градусів;
  • на півночі країни +5 +8 градусів вдень, вночі +1 +4;
  • у східних областях вдень +5 +8, а вночі від -1 до +3 градусів;
  • на півдні країни +10 +14 градусів вдень, вночі +1 +4;
  • у центральних областях +5 +8 вдень, а вночі від +2 +4 градуси.

Дощі майже по всій Україні та вітер: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно, вночі без істотних опадів, а вдень йтиме дощ. Стовпчики термометра вдень покажуть +6 +8, а вночі +1 +3 градуси. Очікуються шквали до 15-20 м/с.

Дощі майже по всій Україні та вітер: прогноз погоди на сьогодні

Раніше РБК-Україна писало, якою буде погода на всій території України до кінця робочого тижня.

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