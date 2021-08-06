UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дожди почти по всей Украине и похолодание на западе: прогноз погоды на сегодня

Автор: Инна Собора

В Украине сегодня следует ожидать дождливую погоду почти во всех регионах. При этом в западных областях прогнозируют существенное снижение температуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода по Украине

Сегодня следует ждать осадков почти во всех регионах. Синоптики прогнозируют грозы с дождем.

Непогода обойдет только Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области, а также Крым. В этих областях будет достаточно жарко +32-34 днем и +19-21 ночью.

Несколько прохладнее будет в центральных и южных областях. Там прогнозируют днем + 26-28 градусов. Ночью температура опустится до +16-18 градусов.

На западе днем ожидается + 22-24 градуса, а ночью показатели термометров остановятся на +15-17 градусах, а на Прикарпатье опустятся до +13.

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют дождливую погоду. Значительные осадки будут сопровождаться грозами.

Температура воздуха днем будет максимально подниматься до + 24-26 градусов. Ночью следует ожидать снижения до +17-19 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украинепохолодание