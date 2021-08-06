Дощі майже по всій Україні та похолодання на заході: прогноз погоди на сьогодні

Погода по Україні

Сьогодні слід чекати опадів майже в усіх регіонах. Синоптики прогнозують грози з дощем.

Негода омине лише Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області, а також Крим. В цих областях буде досить спекотно +32-34 вдень та +19-21 вночі.

Дещо прохолодніше буде в центральних та південних областях. Там прогнозують вдень +26-28 градусів. Вночі температура опуститься до +16-18 градусів.

На заході вдень очікується +22-24 градуси, а вночі показники термометрів зупиняться на +15-17 градусах, а на Прикарпатті опустяться до +13.

Погода в Києві

В столиці сьогодні прогнозують дощову погоду. Значні опади супроводжуватимуться грозами.

Температура повітря вдень максимально підніматиметься до +24-26 градусів. Вночі слід очікувати зниження до +17-19 градусів.