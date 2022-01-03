Дощі по всій країні і потепління до +8: прогноз погоди на завтра

У вівторок, 4 січня, практично по всій території України очікуються опади у вигляді дощу. При цьому в країні очікується потепління до +8 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Завтра на всій території країни вночі та вдень прогнозується дощ. Однак вдень опадів не очікується лише в центральних і північних регіонах.

За даними синоптиків, також очікується сильний вітер до 7-12 м/с.

На заході температура повітря вночі очікується + 1 + 4 градусів, а вдень - +4 +8 градусів. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -4 до 0 градусів, а вдень від +3 до +6.

У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -2 +3 градусів, а вдень температура повітря складе від +3 до +5 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від +2 до +5, а вдень +6 + 8.

У центрі країни температура повітря становитиме + 2 +4 градуси, а вдень коливатиметься від +5 до + 7.

Погода в Києві

У вівторок вночі в столиці очікуються дощі, але вже вдень буде без опадів. При цьому також прогнозується сильний вітер від 7 до 12 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вночі очікується в районі + 2 +4 градусів, а вдень складе від +5 до + 7.