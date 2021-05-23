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Дожди возвращаются: какой будет погода в Украине в воскресенье

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Воскресенье 23 мая 2021 10:00
Дожди возвращаются: какой будет погода в Украине в воскресенье Фото: половину областей Украины накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Погода в воскресенье, 23 мая, будет теплой и солнечной. Однако в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Сегодня осадки следует ждать жителям северных и западных областей - там будут идти дожди. В то же время, на юге, востоке и в центральной Украине будет облачно с прояснениями.

Температура воздуха на большинстве территории страны днем будет удерживаться на отметках +21-24 градуса. В западных областях будет несколько холоднее +17-19 градусов.

Ночью температура воздуха по Украине будет колебаться от +8 градусов на западе до +13 на юге и востоке.

Дожди возвращаются: какой будет погода в Украине в воскресенье

Погода в Киеве

В столицу сегодня вернется дождь - он будет идти как днем (в вечернее время), так и ночью. Температура днем повысится до +21 градуса, ночью прогнозируют +11-13 градусов.

Ветер ожидается западный 7-12 метров в секунду.

Дожди возвращаются: какой будет погода в Украине в воскресенье

РБК-Украина писало, что в течение выходных синоптические процессы будут чередоваться. В субботу была более солнечная погода, однако затем прогнозируют грозовые дожди.

Ранее сообщалось, что грозовые дожди вернутся в Украину 23 мая. Они накроют западные, северные, Киевскую, Черкасскую, Винницкую и Житомирскую области.

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