Дожди возвращаются: какой будет погода в Украине в воскресенье

Погода в воскресенье, 23 мая, будет теплой и солнечной. Однако в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди.

Погода в Украине

Сегодня осадки следует ждать жителям северных и западных областей - там будут идти дожди. В то же время, на юге, востоке и в центральной Украине будет облачно с прояснениями.

Температура воздуха на большинстве территории страны днем будет удерживаться на отметках +21-24 градуса. В западных областях будет несколько холоднее +17-19 градусов.

Ночью температура воздуха по Украине будет колебаться от +8 градусов на западе до +13 на юге и востоке.

Погода в Киеве

В столицу сегодня вернется дождь - он будет идти как днем (в вечернее время), так и ночью. Температура днем повысится до +21 градуса, ночью прогнозируют +11-13 градусов.

Ветер ожидается западный 7-12 метров в секунду.