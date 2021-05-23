Дощі повертаються: якою буде погода в Україні в неділю
Погода в неділю, 23 травня, буде теплою та сонячною. Однак в деяких областях синоптики прогнозують дощі.
Погода в Україні
Сьогодні опади слід чекати жителям північних та західних областей - там йтимуть дощі. Водноча, на півдні, сході та в центральній Україні буде хмарно з проясненнями.
Температура повітря на більшості території країни вдень утримуватиметься на позначках +21-24 градуси. У західних областях буде дещо холодніше +17-19 градусів.
Вночі температура повітря по Україні коливатиметься від +8 градусів на заході до +13 на півдні та сході.
Погода в Києві
В столицю сьогодні повернеться дощ - він йтиме як вдень (у вечірній час), так і вночі. Температура вдень підвищиться до +21 градуса, вночі прогнозують +11-13 градусів.
Вітер очікується західний 7-12 метрів на секунду.
РБК-Україна писало, що протягом вихідних синоптичні процеси чергуватимуться. В суботу була більш сонячна погода, однак потім прогнозують грозові дощі.
Раніше повідомлялося, що грозові дощі повернуться в Україну 23 травня. Вони накриють західні, північні, Київську, Черкаську, Вінницьку та Житомирську області.