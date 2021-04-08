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Дожди на востоке и до +9 днем: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украине остается прохладная погода. Дожди будут в западных областях, а также в Житомирской и Черниговской.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня будут дожди на западе. Там температура воздуха днем составит +5+9, а ночью -1-3. На севере страны прохладно, днем +7+9, а ночью -1+1.

В центральных областях синоптики прогнозируют днем +6+9, а ночью -1+2. Впрочем, в регионах не будет дождей. Переменная облачность и на юге и востоке страны.

В южных областях температура воздуха днем составит +7+11, а ночью +3+7.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит +6+8, а ночью -1+1.

Напомним, потепление в Украину придет в воскресенье. А со следующей недели ожидается полноценно теплая погода, ночные заморозки отойдут.

Отметим, в апреле 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла.

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Новости Украины Гидрометцентр
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