Дожди на востоке и до +9 днем: прогноз погоды на сегодня

Сегодня в Украине остается прохладная погода. Дожди будут в западных областях, а также в Житомирской и Черниговской.
Сегодня будут дожди на западе. Там температура воздуха днем составит +5+9, а ночью -1-3. На севере страны прохладно, днем +7+9, а ночью -1+1.
В центральных областях синоптики прогнозируют днем +6+9, а ночью -1+2. Впрочем, в регионах не будет дождей. Переменная облачность и на юге и востоке страны.
В южных областях температура воздуха днем составит +7+11, а ночью +3+7.
Сегодня в Киеве будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит +6+8, а ночью -1+1.
Напомним, потепление в Украину придет в воскресенье. А со следующей недели ожидается полноценно теплая погода, ночные заморозки отойдут.
Отметим, в апреле 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла.