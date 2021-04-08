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Дощі на сході та до +9 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україні лишається прохолодна погода. Дощі будуть в західних областях, а також у Житомирській та Чернігівській.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні будуть дощі на заході. Там температура повітря вдень складе +5+9, а вночі -1-3. На півночі країни також прохолодно, вдень +7+9, а вночі -1+1.

У центральних областях синоптики прогнозують вдень +6+9, а вночі -1+2. Втім, в регіонах не буде дощів. Мінлива хмарність і на півдні та сході країни.

У південних областях температура повітря вдень складе +7+11, а вночі +3+7.

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +6+8, а вночі -1+1.

Нагадаємо, потепління в Україну прийде в неділю. А з наступного тижня очікується повноцінно тепла погода, нічні заморозки відійдуть.

Зазначимо, в квітні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 8-11 градусів тепла.

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Новини України Гідрометцентр
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