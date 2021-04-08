Дощі на сході та до +9 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні в Україні лишається прохолодна погода. Дощі будуть в західних областях, а також у Житомирській та Чернігівській.
Сьогодні будуть дощі на заході. Там температура повітря вдень складе +5+9, а вночі -1-3. На півночі країни також прохолодно, вдень +7+9, а вночі -1+1.
У центральних областях синоптики прогнозують вдень +6+9, а вночі -1+2. Втім, в регіонах не буде дощів. Мінлива хмарність і на півдні та сході країни.
У південних областях температура повітря вдень складе +7+11, а вночі +3+7.
Сьогодні у Києві буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +6+8, а вночі -1+1.
Нагадаємо, потепління в Україну прийде в неділю. А з наступного тижня очікується повноцінно тепла погода, нічні заморозки відійдуть.
Зазначимо, в квітні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 8-11 градусів тепла.