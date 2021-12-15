Дожди, туман и гололедица в ряде регионов: прогноз погоды на завтра

Завтра, 16 декабря, в Украине местами пройдут дожди. Ночью и утром на западе и востоке ожидается туман, а в западных областях - гололедица на дорогах. Температура воздуха будет находиться в пределах от -1 до +7 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Завтра днем на западе и севере пройдут дожди. Ночью осадков не ожидается. Скорость ветра в регионах составит до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в дневное будет находиться в пределах от +1 до +4, ночью - от -1 до +2 градусов.

В центре и на востоке ночью дожди не ожидаются. Небольшие осадки возможны в течение дня. Температура днем составит от +1 до +4, ночью - от -1 до +2 градусов.

В южных регионах синоптики ожидают дожди ночью в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также Крыму. В день осадки не ожидаются. Воздух в регионе прогреется от +3 до +7 днем. В ночное время температура составит от 0 до +3 градусов.

Фото: погода в Украине 16 декабря (meteo.gov.ua)

Ночью и утром 16 декабря в западных и восточных областях ожидается туман. Видимость будет ограничена - 200-500 метров. Кроме того, на западе на дорогах - гололедица. Синоптики предупреждают о 1 уровне опасности (желтом).

Фото: туман и гололедица на дорогах в западных областях ожидается 16 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В ночь на 16 декабря осадки в Киеве не ожидаются. Днем пройдет дождь. Синоптики прогнозируют в столице ветер от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в Киеве днем составит от +2 до +4, ночью - от -1 до +1 градуса.

Фото: погода в Киеве 16 декабря (meteo.gov.ua)