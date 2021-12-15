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Туман и гололед. Синоптики предупредили о непогоде в Украине

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Украина, Среда 15 декабря 2021 14:20
Туман и гололед. Синоптики предупредили о непогоде в Украине Фото: синоптики предупредили о непогоде в Украине (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Синоптики предупредили, что 16 декабря в Украине будет удерживаться непогода. На западе ожидается туман и гололед, на востоке только сильный туман.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

"16 декабря, ночью и утром в западных и восточных областях туман, видимость 200-500 м; на западе страны на дорогах гололед (І уровень опасности, желтый)", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в среду, 15 декабря, в южных регионах Украины прогнозируются дожди, а на востоке - снег и мокрый снег. При этом температура воздуха будет находиться в пределах 0 +2 градусов.

Ранее синоптик предупредил о вторжении в Украину арктического воздуха и назвал дату прихода настоящей зимы.

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