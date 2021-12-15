Дощі, туман та ожеледиця у низці регіонів: прогноз погоди на завтра

Завтра, 16 грудня, в Україні місцями пройдуть дощі. Вночі та вранці на заході та сході очікується туман, а в західних областях - ожеледиця на дорогах. Температура повітря буде перебувати в межах від -1 до +7 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Завтра вдень на заході і півночі пройдуть дощі. Вночі опадів не очікується. Швидкість вітру в регіонах складе до 5-10 метрів в секунду. Температура повітря в денний буде перебувати в межах від +1 до +4, вночі - від -1 до +2 градусів.

У центрі та на сході вночі дощі не очікуються. Невеликі опади можливі протягом дня. Температура вдень становитиме від +1 до +4, вночі - від -1 до +2 градусів.

У південних регіонах синоптики очікують дощі вночі в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також Криму. У день опади не очікуються. Повітря в регіоні прогріється від +3 до +7 вдень. У нічний час температура складе від 0 до +3 градусів.

Фото: погода в Україні 16 грудня (meteo.gov.ua)

Вночі та вранці 16 грудня у західних та східних областях очікується туман. Видимість буде обмежена - 200-500 метрів. Крім того, на заході на дорогах - ожеледиця. Синоптики попереджають про 1 рівень небезпеки (жовтий).

Фото: туман і ожеледиця на дорогах у західних областях очікується 16 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві

У ніч на 16 грудня опади в Києві не очікуються. Вдень пройде дощ. Синоптики прогнозують у столиці вітер від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вдень становитиме від +2 до +4, вночі - від -1 до +1 градуса.

Фото: погода в Києві 16 грудня (meteo.gov.ua)