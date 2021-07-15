Дожди в трех областях и знойная жара: прогноз погоды на сегодня
Фото: синоптики рассказали, где будут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Погода в Украине 15 июля будет очень жаркой, в некоторых областях температура воздуха поднимется до +35. Дожди будут в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Прогноз во всех областях
Сегодня будут дожди во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Во всех остальных регионах сухо.
На западе днем будет +32+34, а ночью +18+21.
На юге прогнозируют днем +32+34, а ночью +18+20.
На севере будет днем +32+34, а ночью +18+21.
В центре синоптики прогнозируют +32+35, а ночью +18+20.
На западе днем будет +33+35, а ночью +18+20.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня будет жара. Днем прогнозируют +31+33, а ночью +20+22.
Напомним, в четверг, 15 июля, на большей части Украины сохранится сухая и жаркая погода.