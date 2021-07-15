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Дожди в трех областях и знойная жара: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Четверг 15 июля 2021 08:00
Дожди в трех областях и знойная жара: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики рассказали, где будут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 15 июля будет очень жаркой, в некоторых областях температура воздуха поднимется до +35. Дожди будут в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня будут дожди во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Во всех остальных регионах сухо.

На западе днем будет +32+34, а ночью +18+21.

На юге прогнозируют днем +32+34, а ночью +18+20.

На севере будет днем +32+34, а ночью +18+21.

В центре синоптики прогнозируют +32+35, а ночью +18+20.

На западе днем будет +33+35, а ночью +18+20.

Дожди в трех областях и знойная жара: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет жара. Днем прогнозируют +31+33, а ночью +20+22.

Напомним, в четверг, 15 июля, на большей части Украины сохранится сухая и жаркая погода.

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