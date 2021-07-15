ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дощі у трьох областях і пекельна спека: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском →
Київ, Четвер 15 липня 2021 08:00
Дощі у трьох областях і пекельна спека: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики розповіли, де будуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні 15 липня буде дуже спекотною, в деяких областях температура повітря підніметься до +35. Дощі будуть в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні будуть дощі у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. У всіх інших регіонах сухо.

На заході вдень буде +32+34, а вночі +18+21.

На півдні прогнозують вдень +32+34, а вночі +18+20.

На півночі буде вдень +32+34, а вночі +18+21.

У центрі синоптики прогнозують +32+35, а вночі +18+20.

На заході вдень буде +33+35, а вночі +18+20.

Дощі у трьох областях і пекельна спека: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде спека. Вдень прогнозують +31+33, а вночі +20+22.

Нагадаємо, у четвер, 15 липня, на більшій частині України збережеться суха і спекотна погода.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні жара дожди
NEWS
Буде першим питанням. Відставку Авакова внесли до порядку денного Ради
Буде першим питанням. Відставку Авакова внесли до порядку денного Ради
DAILY
Віктор Ляшко: Робимо все, щоб восени локдауну не було, але цього не виключаємо
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Робимо все, щоб восени локдауну не було, але цього не виключаємо