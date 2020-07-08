Дожди в трех областях и жара до +33: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 8 июля, погода преимущественно на всей территории будет пасмурной, но без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +19 до +33 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, грозовые дожди сегодня будут наблюдаться только в трех восточных областях. В частности, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Во всех остальных регионах будет сухо.

В западных областях температура воздуха днем составит от +19 до +21, а ночью столбики термометров опустятся до +11 +13.

В центральных и северных областях температура днем будет в пределах +20 +26 градусов. Ночью она составит +13 +18.

В восточных и южных областях температура днем ожидается от +25 до +33, а ночью от +16 до +24 градусов тепла.

Фото: погода в Украине на 8 июля (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киевской области и в столице сегодня пасмурно. Температура воздуха днем будет от +21 до +23, а ночью от +12 до +15.

Фото: погода в Киевской области на 8 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, погода в Украине 8 июля, в среду, порадует жителей нашей страны небольшим снижением температуры.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Киеве побит температурный рекорд.