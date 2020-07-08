Дощі у трьох областях та спека до +33: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 8 липня, погода переважно на всій території буде похмурою, однак без опадів. Температура повітря коливатиметься від +19 до +33 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків грозові дощі сьогодні будуть спостерігатися лише у трьох східних областях. Зокрема, у Харківській, Донецькій та Луганській областях. У всіх інших регіонах буде сухо.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +19 до +21, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +11 +13.

У центральних та північних областях температура вдень буде в межах +20 +26 градусів. Вночі вона становитиме +13 +18.

У східних та південних областях температура вдень очікується від +25 до +33, а вночі від +16 до +24 градусів тепла.

Фото: погода в Україні на 8 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Київській області та у столиці сьогодні похмуро. Температура повітря вдень буде від +21 до +23, а вночі від +12 до +15.

Фото: погода в Київській області на 7 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, погода в Україні 8 липня, в середу, порадує жителів нашої країни невеликим зниженням температури.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Києві побитий температурний рекорд.