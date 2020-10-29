Дожди в трех областях и до +19 тепла: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 29 октября, в трех областях западной Украины будут идти дожди, однако во всех остальных регионах осадков не предусматривают. Температура воздуха в стране будет колебаться от +12 до +19 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, дожди сегодня укроют Закарпатскую, Львовскую и Ивано-Франковскую области, а на всей остальной территории Украины ожидается сухая и теплая погода. Самую высокую температуру столбики термометров покажут в южных областях.

В западных областях температура воздуха днем составит от +12 до +15, а ночью от +5 до +9 градусов.

В центральных и северных областях температура днем ожидается от +11 до +15 тепла, а ночью она опустится до +4 +9.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах +12 +19, а ночью столбики термометров покажут +3 +12 тепла.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха ожидается от +11 до +15, а ночью от +3 до +8 градусов.

Напомним, 29 октября в Украине будет наблюдаться густой туман, видимость при котором будет составлять от 200 до 500 метров.

Также в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.