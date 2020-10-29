Дощі у трьох областях та до +19 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 29 жовтня, у трьох областях західної України будуть йти дощі, однак у всіх інших регіонах опадів не передбачають. Температура повітря в країні коливатиметься від +12 до +19 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, дощі сьогодні вкриють Закарпатську, Львівську та Івано-Франківську області, а на усій іншій території України очікується суха та тепла погода. Найвищу температуру стовпчики термометрів покажуть у південних областях.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +12 до +15, а вночі від +5 до +9 градусів.

У центральних та північних областях температура вдень очікується від +11 до +15 тепла, а вночі вона опуститься до +4 +9.

У східних та південних областях температура повітря вдень буде в межах +12 +19, а вночі стовпчики термометрів покажуть +3 +12 тепла.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура повітря очікується від +11 до +15, а вночі від +3 до +8 градусів.

Нагадаємо, 29 жовтня в Україні буде спостерігатися густий туман, видимість при якому буде становити від 200 до 500 м.

Також в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.