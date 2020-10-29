ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Дожди в трех областях и до +19 тепла: прогноз погоды на сегодня

Украина, Четверг 29 октября 2020 08:00
Дожди в трех областях и до +19 тепла: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 29 октября, в трех областях западной Украины будут идти дожди, однако во всех остальных регионах осадков не предусматривают. Температура воздуха в стране будет колебаться от +12 до +19 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, дожди сегодня укроют Закарпатскую, Львовскую и Ивано-Франковскую области, а на всей остальной территории Украины ожидается сухая и теплая погода. Самую высокую температуру столбики термометров покажут в южных областях.

В западных областях температура воздуха днем составит от +12 до +15, а ночью от +5 до +9 градусов.

В центральных и северных областях температура днем ожидается от +11 до +15 тепла, а ночью она опустится до +4 +9.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах +12 +19, а ночью столбики термометров покажут +3 +12 тепла.

Дожди в трех областях и до +19 тепла: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха ожидается от +11 до +15, а ночью от +3 до +8 градусов.

Дожди в трех областях и до +19 тепла: прогноз погоды на сегодня

Напомним, 29 октября в Украине будет наблюдаться густой туман, видимость при котором будет составлять от 200 до 500 метров.

Также в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Погода

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь