Дожди и тепло до +21: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 10 апреля ухудшится, пойдут дожди в северных и восточных областях, температура воздуха днем от +11 до +21. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня солнечно и тепло, днем +14+18, а ночью +5+8. На севере и в центральных областях дожди, днем +11+18, а ночью +5+8. Также дожди в Житомирской, Винницкой областях. На востоке страны, кроме Запорожской области, дожди, днем +17+19, а ночью +2+5. На юге страны тепло, без осадков, днем +18+21, а ночью +6+8.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня дождь. Днем +11+13, а ночью +6+8.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие дни ожидается нестабильная и теплые дни будут чередоваться с резким похолоданием и дождями. Как рассказала синоптик Наталья Диденко, к Пасхе в Украине ожидается две волны сильного похолодания, и вторая будет с морозами и мокрым снегом.