Дощі та тепло до +21: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 10 квітня погіршиться, дощі підуть у північних та східних областях, температура повітря вдень від +11 до +21. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні сонячно та тепло, вдень +14+18, а вночі +5+8. На півночі і в центральних областях дощі, вдень +11+18, а вночі +5+8. Також дощі у Житомирській, Вінницькій областях. На сході країни, крім Запорізької області, дощі, вдень +17+19, а вночі +2+5. На півдні країни тепло, без опадів, вдень +18+21, а вночі +6+8.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні дощ. Вдень +11+13, а вночі +6+8.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що погода в Україні найближчими днями очікується нестабільна і теплі дні будуть чергуватися з різким похолоданням та дощами. Як розповіла синоптик Наталка Діденко, до Великодня в Україні очікується дві хвилі сильного похолодання, і друга буде з морозами та мокрим снігом.