Дощі та тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У трьох західних областях - Львівській, Рівненській та Волинській - сьогодні дощі

Погода в Україні 4 квітня погіршиться, оголосили дощі у трьох областях, але на вулиці тепло. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У трьох західних областях - Львівській, Рівненській та Волинській - сьогодні дощі, у них вдень +9+11, а вночі 0-2. Загалом на заході мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вдень +9+14, а вночі -1+2. На півночі країни сухо і тепло, вдень +10+13, а вночі 0+2.

У центральних областях теж тепло, температура повітря вдень +10+14, а вночі -1+3. На сході ще тепліше, вдень +14+16, а вночі -1+2. На півдні країни температура повітря вдень +11+15, а вночі -1+3.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні сухо і тепло, температура повітря вдень складе +10+13, а вночі +1+3.

Нагадаємо, погода в Україні найближчими днями буде не дуже теплою і за прогнозами, в країну зайде чергове похолодання. Однак холод буде дуже коротким і вже на наступному тижні в Україну увірветься справжня весняна погода і тепло.