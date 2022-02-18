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Дожди и тепло до +11: прогноз погоды на завтра

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 20:00
Дожди и тепло до +11: прогноз погоды на завтра Фото: завтра в Украине ожидаются дожди (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Погода в Украине завтра, 19 февраля, будет преимущественно дождливой. Без осадков в восточных и южных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе Украины дожди, днем от +6 до +9, ночью от -1 до +3. На севере такая же ситуация с осадками, днем от +5 до +8, ночью от -2 до +1.

В центральной части днем от +5 до +9, ночью от -2 до +1. На востоке преимущественно без осадков, днем от +6 до +8, ночью от 0 до -3. На юге днем от +8 до +11, ночью от -2 до +1.

Дожди и тепло до +11: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в регионах

Погода в Киеве

В столице завтра ожидаются дожди, днем от +6 до +8, ночью от -1 до +1. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Дожди и тепло до +11: прогноз погоды на завтра

Фото: погода в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что на завтра объявлено штормовое предупреждение на западе Украины.

Также РБК-Украина публиковало прогноз погоды на ближайшие выходные.

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