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Дощі та тепло до +11: прогноз погоди на завтра

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 20:00
Дощі та тепло до +11: прогноз погоди на завтра Фото: завтра в Україні очікуються дощі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Погода в Україні завтра, 19 лютого, буде переважно дощовою. Без опадів у східних та південних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Погода в регіонах

На заході України дощі, вдень від + 6 до +9, вночі від -1 до + 3. На півночі така ж ситуація з опадами, вдень від +5 до +8, вночі від -2 до +1.

У центральній частині вдень від +5 до +9, уночі від -2 до +1. На сході переважно без опадів, удень від +6 до +8, уночі від 0 до -3. На півдні вдень від +8 до +11, уночі від -2 до +1.

Дощі та тепло до +11: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в регіонах

Погода в Києві

У столиці завтра очікуються дощі, вдень від + 6 до +8, вночі від -1 до +1. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду.

Дощі та тепло до +11: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на завтра оголошено штормове попередження на заході України.

Також РБК-Україна публікувало прогноз погоди на найближчі вихідні.

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