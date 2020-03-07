Дожди и температура до +18: погода на сегодня

В субботу, 7 марта, погода в Украине будет дождливой в западных областях и в Киеве, на остальной территории будет облачно с прояснением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня украинские синоптики прогнозируют незначительные дожди в западных областях. На остальной территории будет преобладать облачная с прояснением погода. Температура воздуха днем на западе будет колебаться от +8 до +12 градусов, в северных и центральных областях термометры покажут от +10 до +14 градусов.

В восточных и южных областях сегодня днем ожидается температура воздуха от +15 до +18 градусов. Ночью температура воздуха в Украине будет колебаться от +3 до +7 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня синоптики прогнозируют дождливую погоду. Днем температура воздуха в столице будет колебаться от +11 до +13 градусов. Ночью термометры киевлян покажут от +5 до +7.

Напомним, ранее сообщалось об ухудшении погодных условий в Карпатах. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за значительного снега ночью. Снег был зафиксирован в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях (снежный покров от 5 до 10 см).