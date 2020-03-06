Первые грозы и до +17: погода на выходные

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

8 марта почти по всей Украине ожидаются дожди и грозы

Погода в Украине в ближайшие выходные, 7-9 марта, ожидается теплой - до +17, но с дождями и грозами. Об этом свидетельствую данные Укргидрометцентра.

Прогноз на 7 марта

7 марта в Украине преимущественно без осадков, дожди ожидаются лишь на западе. Температура воздуха местами может подняться до +15. При этом минимальная температура днем ожидается в пределах +7+9 градусов.

В частности, на востоке страны 7 марта будет солнечно, без осадков и до +15 днем, ночью - до +7. На юге и в Крыму также без осадков и до +15, при этом ночью температура может опуститься до +4.

В центральных регионах до +14 тепла днем и от +4 до +6 ночью, без осадков. На севере завтра возможен дождь, днем до +12, ночью похолодает до +3. На западе станы 7 марта ожидаются дожди и до +11 днем, ночью от +3 до +5.

В Киеве 7 марта также возможен дождь, днем до +13, ночью - +4+6.

Фото: погода на 7 марта

Прогноз на 8 марта

8 марта в Украину придут первые грозы, которые накроют центр и юг страны, на севере и западе - дожди. При этом максимальная температура составит +17 градусов днем.

Так на западе Украины ожидается до +9 днем, а ночью похолодает до +3. На севере до +12 днем и +4 минимально ночью. В центральных областях - до +14 днем и +4+6 ночью.

Вместе с тем, на востоке воздух прогреется до +17 днем, ночью температура может опуститься до +5. На юге и в Крыму до +15 днем, а минимальная ночью +3.

В Киеве 8 марта ожидается дождь и до +11 днем, ночью от +4 до +6.

Фото: погода на 8 марта

Прогноз на 9 марта

9 марта в Украине осадки ожидаются на севере, юге и в центральных областях. Максимально воздух прогреется до +16, минимальные показатели ночью 0.

Так, на западе 9 марта днем до +12, ночью температура может опуститься до 0. На севере днем до +12, ночью +5+7. В центральных областях днем до +13, ночью +5+7. На востоке днем до +16, ночью температура может опуститься до +5. На юге и в Крыму днем до +14, ночью минимально +5.

В Киеве 9 марта ожидается солнечная погода без осадков, днем +8+10, ночью +4+6.

Фото: погода на 9 марта