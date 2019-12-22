Дожди и температура до +14: прогноз на воскресенье

Погода в Украине сегодня, 22 декабря, будет дождливой на всей территории страны, однако температура воздуха местами достигнет +14 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В воскресенье, по прогнозу украинских синоптиков, Украину накроют ливни. Однако, несмотря на осадки, температура днем вырастет до +8..+12 градусов. В южных областях термометры покажут до +14.

Ночью также существенно потеплеет. Ожидается, что ночная температура воздуха будет колебаться от +3 до +7 градусов, в южных и некоторых центральных областях местами до +8...+10.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня также ожидается дождливая погода. Днем температура воздуха в Киеве будет колебаться от +8 до +10. Ночью синоптики прогнозируют от +3 до +5 градусов тепла. Возможен южный ветер, 7-12 м/сек.

Напомним, что начиная с 16 декабря, в Киеве уже были зафиксированы семь температурных рекордов. Так, 19 декабря в столице были обновлены сразу три температурные рекорды. В частности, ночь на святого Николая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года, а днем температура превысила показатель, зафиксированный в 1989 году.