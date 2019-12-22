Дощі та температура до +14: прогноз на неділю

Погода в Україні сьогодні, 22 грудня, буде дощовою на всій території країни, однак температура повітря місцями досягне +14 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У неділю, за прогнозом українських синоптиків, Україну накриють зливи. Однак, попри опади, температура вдень повітря зросте до +8..+12 градусів. У південних областях термометри покажуть до +14.

Вночі також суттєво потепліє. Очікується, що нічна температура повітря коливатиметься від +3 до +7 градусів, у південних та деяких центральних областях подекуди до +8...+10.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні також очікується дощова погода. Вдень температура повітря у Києві коливатиметься від +8 до +10. Вночі синоптики прогнозують від +3 до +5 градусів тепла. Можливий південний вітер, 7-12 м/с.

Нагадаємо, що починаючи з 16 грудня, в Києві вже було зафіксовано сім температурних рекордів. Так, 19 грудня у столиці було оновлено відразу три температурні рекорди. Зокрема, ніч на Миколая в Києві виявилась найтеплішою з 1881 року, а вдень температура перевищила показник, зафіксований у 1989 році.