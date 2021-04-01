Дожди и снижение температуры: какой будет погода в Украине на выходных

Погода по всей Украине в субботу и воскресенье

В субботу дожди и резкое похолодание метеорологи прогнозируют по всей территории Украины. Холоднее всего будет на Западе. Там температура днем снизится до показателей 6-8 градусов тепла. Ночью будет от 0 до +3. На Севере температура будет колебаться от 7 до 9 градусов тепла, ночью - от 0 до 2 градусов. В Центре ожидается 8 - 10 градусов тепла, ночью - 2 - 4 градуса тепла. На Востоке будет теплее - от 9 до 11 градусов тепла, ночью - 3-5. На Юге днем прогнозируют от 10 до 12 градусов, ночью - 4-6.

В воскресенье дождливая погода сохранится на Закарпатье, Буковине, Прикарпатье, в Центре, на Востоке и Юге, за исключением Крыма. В других частях Украины будет солнечно. На Западе днем будет 7-10 градусов тепла, ночью - 2-5. На Севере днем 8-11, ночью - 3-5 градусов. В Центре и на Востоке днем - 7-10 градусов, ночью - 6-9. Теплее всего в воскресенье будет на Юге - днем 15-17 градусов, ночью - 6-9.

Погода в Киеве и Киевской области в субботу и воскресенье

В Киеве и Киевской области в субботу прогнозируется температура воздуха днем 7-9 градусов, ночью - 0-2, будут идти дожди. В воскресенье, в отличие от субботы, ожидается безоблачная погода. Температура днем - 9-11, ночью - 3-5.