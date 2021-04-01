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Дощі та зниження температури: якою буде погода в Україні на вихідних

Автор: Андрій Василюк

У вихідні дні, 3-4 квітня, в Україні очікується похолодання із дощами та нічним зниженням температури до 0 градусів. В деяких областях Заходу, центральній, східній і південній Україні дощі йтимуть протягом всіх вихідних.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Погода по всій Україні в суботу та неділю

У суботу дощі та різке похолодання метеорологи прогнозують по всій території України. Найхолодніше буде на Заході. Там температура вдень знизиться до показників 6-8 градусів тепла. Вночі буде від 0 до +3. На Півночі температура буде коливатися від 7 до 9 градусів тепла, вночі - від 0 до 2 градусів. В Центрі очікується 8 - 10 градусів тепла, вночі - 2 - 4 градуси тепла. На Сході буде тепліше - від 9 до 11 градусів тепла, вночі - 3-5. На Півдні вдень прогнозують від 10 до 12 градусів, вночі - 4-6.

У неділю дощова погода збережеться на Закарпатті, Буковині, Прикарпатті, в Центрі, на Сході та Півдні, за виключенням Криму. В інших частинах України буде сонячно. На Заході вдень буде 7-10 градусів тепла, вночі - 2-5. На Півночі вдень 8-11, вночі - 3-5 градусів. В Центрі та Сході вдень - 7-10 градусів, вночі - 6-9. Найтепліше в неділю буде на Півдні - вдень 15-17 градусів, вночі - 6-9.

Погода в Києві та Київській області в суботу та неділю

У Києві та Київській області в суботу передбачається температура повітря вдень 7-9 градусів, вночі - 0-2, йтимуть дощі. В неділю, на відміну від суботи, очікується безхмарна погода. Температура вдень - 9-11, вночі - 3-5.

Нагадаємо, за прогнозами Укргідрометцентру, у квітні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 8-11 градусів тепла, в горах 5-6 градусів тепла. Це близько до середніх багаторічних значень.

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