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Дожди и снег: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     29.12.2019 - 10:00
Дожди и снег: синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На западе будет идти снег, а в центральных областях - мокрый снег

Погода в Украине, в воскресенье, 29 декабря, ухудшиться, ожидается снег. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе Украины будет облачно, ожидается небольшой снег. Температура днем от -2 до +3 градусов. На Прикарпатье также ожидается снег. Температура воздуха составит от -3 до +1. На севере страны будет облачно, возможен небольшой снег. Температура днем составит от -2 до 0 градусов.

В центральных областях Украины местами ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем от -2 до +3 градусов. На востоке и юге страны ожидаются такие же погодные условия, однако на юге будет теплее - днем +3 +5 градусов.

В Крыму будет облачно, также ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем +2 +4 градусов.

Дожди и снег: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве будет облачно, также ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.

Дожди и снег: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Напомним, завтра в Украине будет солнечная погода, но морозно. На западе температура воздуха днем составит -1 -3, а ночью -4 -6. На юге страны днем 0 +2, а ночью -1 -3.

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