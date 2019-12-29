Дощі і сніг: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На заході буде йти сніг, а в центральних областях - мокрий сніг

Погода в Україні, в неділю, 29 грудня, погіршитися, очікується сніг. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На заході України буде хмарно, очікується невеликий сніг. Температура вдень від -2 до +3 градусів. На Прикарпатті також очікується сніг. Температура повітря становитиме від -3 до +1. На півночі країни буде хмарно, можливий невеликий сніг. Температура вдень становитиме від -2 до 0 градусів.

В центральних областях України місцями очікується мокрий сніг з дощем. Температура повітря вдень від -2 до +3 градусів. На сході і півдні країни очікуються такі погодні умови, однак на півдні буде тепліше - вдень +3 +5 градусів.

У Криму буде хмарно, очікується невеликий дощ. Температура повітря вдень +2 +4 градусів.

Прогноз в Києві

Сьогодні в Києві буде хмарно, очікується невеликий сніг. Температура повітря становитиме від 0 до +2 градусів.

Нагадаємо, завтра в Україні буде сонячна погода, але морозно. На заході температура повітря вдень становитиме -1 -3, а вночі -4 -6. На півдні країни вдень 0 +2, а вночі -1 -3.