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Дощі та сніг: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     27.12.2019 - 08:00
Дощі та сніг: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні у більшості областей сніг з дощем

Погода в Україні 27 грудня погіршиться, дощі та сніг і температура повітря опустилась. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у більшості областей сніг з дощем. Зокрема, на заході України. Там температура повітря вдень складе +2+4, вночі очікується така ж сама. На півночі та в центрі країни температура повітря вдень складе теж +2+4, так само й вночі.

У східних областях невеликі дощі, але без снігу. Вдень температура повітря вдень складе +4+6, а вночі +2+4. Так само й на півдні країни.

Дощі та сніг: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

За прогнозом синоптиків, у Києві 27 грудня дощ зі снігом. Температура повітря вдень складе +2+4, так само й вночі.

Дощі та сніг: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптики прогнозують сильний сніг на вихідні. Але в неділю вже буде сонячно.

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