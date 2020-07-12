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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Украина, Воскресенье 12 июля 2020 11:45
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
Фото: гроза (pixabay.com)
Автор: Максим Зайченко

Ожидается град и шквалы

В воскресенье, 12 июля, синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. Ожидается град, сильный дождь и порывы ветра.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным УкрГидрометцентра, 12 июля в западных областях значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ночью и утром на Закарпатье местами усиление ветра до 25 м/с, на высокогорье до 30-35 м/c (первый уровень опасности, желтый) в Карпатах и на Закарпатье сильный дождь (второй уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Отметим, в юго-восточной части Украины сегодня будет жара до +33 тепла. Осадки в регионе маловероятны.

Напомним, ранее спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках.

Также РБК-Украина писало, что западной Украине 10-13 июля угрожают новые наводнения.

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