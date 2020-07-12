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Дощі змістяться на схід: прогноз погоди на завтра

Україна, Неділя 12 липня 2020 14:59
Дощі змістяться на схід: прогноз погоди на завтра
Фото: грозові хмари (flickr)
Автор: Роман Калиниченко

Дощі пройдуть по всій території України, крім західних областей

У понеділок, 13 липня, в Україні очікується незначне похолодання. Дощовий фронт зміститься на схід країни.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, західні регіони нарешті перестане заливати. Завтра там буде хмарно з проясненнями. Вдень температура повітря прогріється до +21, вночі очікується +11. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Похолодає також в центрі і на півночі України. Місцями можливі незначні опади. Денний температурний максимум складе +22 градуси, вночі +13 +16.

У південно-східних регіонах завтра пройдуть дощі. Також синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 20 м/с.

В Херсонській області вдень до +31, у Одеській - до +24. Вночі +16 +19. В східних областях можливий град. Температура повітря вдень підніметься до +30, вночі +19.Дощі змістяться на схід: прогноз погоди на завтраДощі змістяться на схід: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, сьогодні синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Очікується град, сильний дощ і пориви вітру.

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