Дожди, шквалы и жара до +32: где сегодня ждать непогоды

Сегодня, 3 июля, часть Украины накроют дожди и шквалы. Однако на всей территории страны сохранится жаркая погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня на западе и части северных областей ожидаются дожди с грозами. Осадки будут сопровождаться шквальным ветром.
В других регионах Украины - сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице без осадков, однако некоторые районы Киевской области накроет дождь, возможна гроза. Ветер северный до 10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +12 +16, а днем +29 +32 градуса.
Напомним, синоптики на сегодня объявили штормовое предупреждение в западных областях.
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