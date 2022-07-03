UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дожди, шквалы и жара до +32: где сегодня ждать непогоды

Фото: западные области 3 июля накроют грозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 3 июля, часть Украины накроют дожди и шквалы. Однако на всей территории страны сохранится жаркая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на западе и части северных областей ожидаются дожди с грозами. Осадки будут сопровождаться шквальным ветром.

В других регионах Украины - сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +12 +16, днем +29 +31 градус;
  • на западе ночью +16 +18 градусов, а днем +26 + 28;
  • в восточных областях ночью +12 +15, днем +28 +30 градусов;
  • на юге страны ночью +14 +17 градусов, а днем +30 +32;
  • в центральных областях ночью +13 +15, днем +20 +32 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков, однако некоторые районы Киевской области накроет дождь, возможна гроза. Ветер северный до 10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +12 +16, а днем +29 +32 градуса.

Напомним, синоптики на сегодня объявили штормовое предупреждение в западных областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеГидрометцентр