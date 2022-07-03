Дощі, шквали та спека до +32: де сьогодні чекати негоди

Сьогодні, 3 липня, частину України накриють дощі та шквали. Проте на всій території країни збережеться спекотна погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні на заході та частині північних областей очікуються дощі з грозами. Опади будуть супроводжуватися шквальним вітром.
В інших регіонах України - сухо та сонячно. Вітер переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні у столиці без опадів, проте деякі райони Київської області накриє дощ, можлива гроза. Вітер північний до 10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12 +16, а вдень +29 +32 градуси.
Нагадаємо, синоптики на сьогодні оголосили штормове попередження у західних областях.
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