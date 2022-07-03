Дощі, шквали та спека до +32: де сьогодні чекати негоди

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на заході та частині північних областей очікуються дощі з грозами. Опади будуть супроводжуватися шквальним вітром.

В інших регіонах України - сухо та сонячно. Вітер переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +12 +16, вдень +29 +31 градус;

на заході вночі +16 +18 градусів, а вдень +26 +28;

у східних областях вночі +12 +15, вдень +28 +30 градусів;

на півдні країни вночі +14 +17 градусів, а вдень +30 +32;

у центральних областях вночі +13 +15, вдень +20 +32 градуси.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці без опадів, проте деякі райони Київської області накриє дощ, можлива гроза. Вітер північний до 10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +12 +16, а вдень +29 +32 градуси.