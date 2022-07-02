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В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды

Новина українською →
Украина, Суббота 02 июля 2022 16:47
В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды Фото: в Украине на завтра объявили штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В воскресенье, 3 июля, в западных, а также Винницкой областях ожидаются грозы со шквалами ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"3 июля в западных и Винницкой областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сказано в нем.

Синоптики объявили первый уровень опасности - желтый.

Напомним, по прогнозам Укргидрометцентра на остальной территории Украины завтра будет жарко.

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