В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды
Фото: в Украине на завтра объявили штормовое предупреждение (Getty Images)
В воскресенье, 3 июля, в западных, а также Винницкой областях ожидаются грозы со шквалами ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"3 июля в западных и Винницкой областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сказано в нем.
Синоптики объявили первый уровень опасности - желтый.
Напомним, по прогнозам Укргидрометцентра на остальной территории Украины завтра будет жарко.
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