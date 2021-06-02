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Дожди, шквалы и похолодание: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 2 июня погодные условия ухудшатся в восточной, центральной и южной части Украины. Ожидаются грозы и дожди, местами град и шквалы.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По информации УкрГидрометцентра, 2 июня в восточных, центральных и южных областях грозы, в Запорожской, Донецкой и Луганськийобластях значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Киеве днем 2 июня синоптики прогнозируют порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).

Отметим, что в течение недели погода в Украине будет преимущественно прохладная и с осадками. Как сообщают синоптики, ожидается снижение температуры и дожди с грозами.

Напомним, что сегодня в Украине из-за порывов ветра и грозы обесточены 50 населенных пунктов. В результате чего сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Ранее стало известно, что погода в Украине начнет меняться к выходным - синоптики прогнозируют, что осадки отступят, и придет потепление.

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