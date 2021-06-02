RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дощі, шквали та похолодання: в Україні оголошено штормове попередження

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 2 червня погодні умови погіршаться у східній, центральній та південній частині України. Очікуються грози та дощі, подекуди град і шквали.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

За інформацією УкрГідрометцентру, 2 червня у східних, центральних та південних областях грози, у Запорізькій, Донецькій та Луганськійобластях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

У Києві вдень 2 червня синоптики прогнозують пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, що протягом тижня погода в Україні буде переважно прохолодна та з опадами. Як повідомляють синоптики, очікується зниження температури та дощі з грозами.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні через пориви вітру і грозу знеструмлені 50 населених пунктів. Внаслідок чого спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

Раніше стало відомо, що погода в Україні почне змінюватися до вихідних - синоптики прогнозують, що опади відступлять, і прийде потепління.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнаШтормове попередженняПогода