Дожди в шести областях и температура до +17: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Укране прогнозируют дожди в шести областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине прогнозируют дожди в шести областях. Температура воздуха днем максимально достигнет +17.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Сегодня ожидаются дожди в Закарпатской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Луганской областях.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +12+15, а ночью +4+6. В частности, в Закарпатской области днем прогнозируют +18+20.
- на севере днем +11+14, а ночью +4+6,
- на востоке днем +13+15, а ночью +4+8,
- в центре днем +13+16, а ночью +4+7,
- на юге днем +14+17, а ночью +6+11.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +13+15, а ночью +5+7.