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Дожди в шести областях и температура до +17: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Вторник 28 сентября 2021 08:00
Дожди в шести областях и температура до +17: прогноз погоды на сегодня Фото: в Укране прогнозируют дожди в шести областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине прогнозируют дожди в шести областях. Температура воздуха днем максимально достигнет +17.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня ожидаются дожди в Закарпатской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Луганской областях.

Температура воздуха составит:

  • на западе днем +12+15, а ночью +4+6. В частности, в Закарпатской области днем прогнозируют +18+20.
  • на севере днем +11+14, а ночью +4+6,
  • на востоке днем +13+15, а ночью +4+8,
  • в центре днем +13+16, а ночью +4+7,
  • на юге днем +14+17, а ночью +6+11.

Дожди в шести областях и температура до +17: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +13+15, а ночью +5+7.

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