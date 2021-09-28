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Дощі в шести областях та температура до +17: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Вівторок 28 вересня 2021 08:00
Дощі в шести областях та температура до +17: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Украні прогнозують дощі у шести областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні прогнозують дощі у шести областях. Температура повітря вдень максимально досягне +17.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні очікуються дощі у Закарпатській, Сумській, Харківській, Полтавській, Чернігівській та Луганській областях.

Температура повітря складе:

  • на заході вдень +12+15, а вночі +4+6. Зокрема, у Закарпатській області вдень прогнозують +18+20.
  • на півночі вдень +11+14, а вночі +4+6,
  • на сході вдень +13+15, а вночі +4+8,
  • у центрі вдень +13+16, а вночі +4+7,
  • на півдні вдень +14+17, а вночі +6+11.

Дощі в шести областях та температура до +17: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +13+15, а вночі +5+7.

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