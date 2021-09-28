Дощі в шести областях та температура до +17: прогноз погоди на сьогодні
Фото: в Украні прогнозують дощі у шести областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні прогнозують дощі у шести областях. Температура повітря вдень максимально досягне +17.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні очікуються дощі у Закарпатській, Сумській, Харківській, Полтавській, Чернігівській та Луганській областях.
Температура повітря складе:
- на заході вдень +12+15, а вночі +4+6. Зокрема, у Закарпатській області вдень прогнозують +18+20.
- на півночі вдень +11+14, а вночі +4+6,
- на сході вдень +13+15, а вночі +4+8,
- у центрі вдень +13+16, а вночі +4+7,
- на півдні вдень +14+17, а вночі +6+11.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні очікується мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +13+15, а вночі +5+7.