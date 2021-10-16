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Дожди на севере и в центре, днем до +17: погода на сегодня

Автор: Илона Свиридова

Погода в Украине сегодня, 16 октября, будет местами дождливой. В частности, небольшой дождь ожидается на севере и в центральных регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр.

Погода в регионах

На западе Украины сегодня переменная облачность, без осадков, дневная температура от +11 до +15, ночью от +2 до +5. На севере дожди пройдут в Черниговской и Сумской областях, днем от +11 до +14, ночью от +2 до +6.

В центральной части тоже пройдут дожди в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях, днем от +12 до +14, ночью от +4 до +6. На востоке сухо, днем от +13 до +16, ночью от +1 до +5.

На юге Украины днем от +10 до +17, ночью от +6 до +9, дождей не ожидается.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве

В Киеве сегодня без осадков, днем от +12 до +14, ночью от +4 до +6. Ветер юго-западный, 5-8 метров в секунду.

Фото: погода в Киеве

Напомним, РБК-Украина писало о том, какая погода ожидается на длинных выходных до 17 октября.

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Погода в Украине