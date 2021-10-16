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Дощі на півночі та в центрі, вдень до +17: погода на сьогодні

Автор: Ілона Свиридова

Погода в Україні сьогодні, 16 жовтня, буде місцями дощовою. Зокрема, невеликий дощ очікується на півночі і в центральних регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Погода в регіонах

На заході України сьогодні мінлива хмарність, без опадів, денна температура від +11 до +15, вночі від +2 до +5. На півночі дощі пройдуть у Чернігівській та Сумській областях, вдень від +11 до +14, вночі від +2 до +6.

У центральній частині теж пройдуть дощі в Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях, вдень від +12 до +14, вночі від +4 до +6. На сході сухо, вдень від +13 до +16, вночі від +1 до +5.

На півдні України вдень від +10 до +17, вночі від +6 до +9, дощів не очікується.

Фото: погода в Україні

Погода в Києві

У Києві сьогодні без опадів, вдень від +12 до +14, вночі від +4 до +6. Вітер південно західний, 5-8 метрів на секунду.

Фото: погода в Києві

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, яка погода очікується на довгих вихідних до 17 жовтня.

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Погода в Україні